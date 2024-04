Juliette ganha buquê de flores do namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 16:49 | Atualizado 15/04/2024 16:56

Nesta segunda-feira (15), Juliette foi surpreendida pelo namorado, Kaique Cerveny, ao ganhar um buquê de flores para celebrar uma data especial do casal.

"Um ano do nosso primeiro abraço. Te amo", escreveu a vencedora do BBB 21 em postagem no Instagram.

Juliette ganha flores do namorado Reprodução/Instagram

"Hoje faz um ano que a gente se viu pela primeira vez. A gente ficou um tempo e acho que de namoro tem uns cinco ou seis meses. Não sou muito boa com data, ele sabe tudo", disse Juliette nos stories. "Eu estou muito feliz, de verdade. Kaique é um menino maravilhoso".

Já Kaique abriu uma galeria de fotos em seu perfil no Instagram com diversos registros românticos do casal e declarou: "1 ano do primeiro beijo, do melhor abraço e da maior certeza".