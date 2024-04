Isabella Santoni anuncia noivado com Henrique Blecher - Reprodução/Instagram

Isabella Santoni anuncia noivado com Henrique BlecherReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 17:53 | Atualizado 15/04/2024 18:01

A atriz Isabella Santoni revelou que está noiva do empresário Henrique Blecher e os dois vão oficializar a união em junho deste ano no Rio de Janeiro.

O casal já estava morando juntos desde janeiro no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista revelou que o pedido aconteceu no ano passado, pouco antes de uma viagem internacional.

“O pedido aconteceu em novembro de 2023, antes de uma viagem especial que fizemos pra NY, Miami e Londres", contou Santoni à Vogue. "Era o passo seguinte natural para algo que tem nos feito tão bem, queremos construir uma família".

Isabella também revelou que já fez a lista de convidados e escolheu o vestido para subir ao altar. "Vai ser de uma estilista brasileira que é uma grande amiga e por quem tenho grande admiração", garantiu. "Vai ser uma cerimônia bem íntima".