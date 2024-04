Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 20:45 | Atualizado 15/04/2024 21:13

Em vídeo publicado no YouTube nesta segunda-feira (15), Ana Hickmann e Edu Guedes abriram a intimidade e responderam perguntas dos seguidores sobre o início do relacionamento. O casal aproveitou para revelar a reação da família ao descobrir sobre o romance dos dois.



Amigos há mais de 20 anos e ex-parceiros de trabalho na Record, os apresentadores assumiram publicamente o namoro em março deste ano. "Minha família sempre gostou de você, meu pai também, meu irmão também, minha irmã também. Todo muito adorou, todo mundo gosta da Ana. A Ana não tem como não gostar, porque você só tem qualidades. Tudo o que você faz, faz bem feito", revelou Edu.

Já Ana relembrou que a irmã caçula, Isabel, foi a "cupido" do relacionamento por ter sido a responsável por passar o contato da modelo para o chef de cozinha. "A Fernanda, das três irmãs, é mais durona, no começo ela fez até cara feia pro Edu. Mas ela fez para me proteger", admitiu. "Mas eu lembro de uma coisa que ela me disse no começo de fevereiro: 'Irmã, ninguém tem que falar para você o que seu coração sente e só você sabe o que é certo para você'".

"A minha mãe foi a mais engraçada, porque a gente saiu pela primeira vez para jantar em dezembro e a gente acabou se trombando no hotel com as famílias. Ele estava com a filha lá e eu estava com minha família. A minha mãe não falou muito com o Edu", explicou. Segundo Ana, a matriarca ficou desconfiada com a presença do chef no hotel.

"Chega no meu aniversário, no dia seguinte que eu contei para o Alezinho que a gente estava namorando, e o Alezinho: 'É, não sei muito bem como vai ser história', porque ele é muito engraçado e fica trollando, e minha mãe achou que era sério. Ela falou: 'Não Alezinho, veja bem...'. Ela pegou mega na defesa do Edu", relatou.