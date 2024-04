Débora Nascimento e José Loreto no aniversário da filha, Bella - Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 20:11 | Atualizado 15/04/2024 20:22

Débora Nascimento e José Loreto se reuniram no último domingo (14) para comemorar o aniversário de seis anos da filha, Bella. O ex-casal realizou a comemoração em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

No Instagram, o artista revelou que o tema da celebração foi o filme "Avatar" (2022), de James Cameron, e Bella surgiu com uma fantasia inspirada no universo da franquia cinematográfica.

"6 anos da minha amada filha, minha melhor amiga, a razão da minha alegria, meu sentido maior de vida. Agradeço ao mundo, aos deuses, minha família e meus amigos!!", escreveu Loreto na legenda da postagem.

Vale lembrar que Débora Nascimento e José Loreto começaram a namorar enquanto filmavam a novela "Avenida Brasil", exibida pela TV Globo em 2012. Os atores se casaram em 2018 e tiveram Bella no mesmo ano. Em 2019, o casal se separou.