Publicado 15/04/2024 19:08 | Atualizado 15/04/2024 19:15

Virginia Fonseca revelou em seu programa, "Sabadou com Virginia", exibido no último sábado (13) pelo SBT, qual famosa a deixaria com ciúmes se chegasse perto do marido, Zé Felipe. No quadro "Se Beber, Não Fale", a empresária revelou que a artista não é brasileira.

“Zé gosta muito de música latina, e as latinas são maravilhosas, ele gosta muito da Rosalía”, admitiu a influencer. Em seguida, o convidado da semana, Lucas Guedes, provocou: “Uma mulher brasileira?”. Virginia afirmou que nenhuma.

“Amiga, Rosalía? Quando ela vai chegar perto do Zé?”, brincou Lucas. Maraisa, que também participou da atração, entrou na brincadeira e falou sobre a possibilidade de Zé Felipe e Rosalía se encontrarem. “Aí ferrou, meu psicológico vai a mil”, disparou.

No programa, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo, declarou que o marido não pode ter amizade com seus antigos affairs: “As ex do Zé não pode ter amizade com ele. Não existe amizade entre ex e atual”.

Vale destacar que, apesar de Virginia ter dito que Rosalía é latina, a cantora de 31 anos nasceu na Espanha, Europa.