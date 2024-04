Ary Mirelle comemora os três meses do nascimento do filho - Reprodução/Instagram

Ary Mirelle comemora os três meses do nascimento do filhoReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 09:34

Ary Mirelle, noiva de João Gomes, atualizou suas redes sociais com uma postagem para comemorar os três meses de vida do filho, Jorge, nesta terça-feira (16).

Nos stories do Instagram, a influenciadora relembrou o nascimento do bebê, que veio ao mundo através de uma cesárea de emergência. “Três meses do amor da minha vida”, escreveu.

Ary Mirelle comemora os três meses do nascimento do filho Reprodução/Instagram

Em seguida, ela publicou uma foto do filho dormindo e declarou: “Obrigada por ter protegido ele, Deus, por ter nos ajudado diante de tudo o que aconteceu. Sei que prevaleceu a sua bondade mesmo quando parecia que não daria certo. Meu bebê veio bem e saudável”.

Ary Mirelle comemora os três meses do nascimento do filho Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ary precisou passar por uma cirurgia quando estava com 27 semanas de gestação, para evitar o nascimento prematuro de Jorge.