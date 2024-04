Lore Improta fala sobre Isabelle no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 16/04/2024 09:07 | Atualizado 16/04/2024 09:14

A dançarina e influencer Lore Improta foi uma das convidadas do programa “Bate-Papo BBB”, na última segunda-feira (15), e causou polêmica ao falar sobre Isabelle.

Na véspera da grande final do BBB 24, a artista afirmou que a sister chegou ao top 3 do reality show por conta de sua amizade com Davi. Ainda segundo a mulher de Leo Santana, caso os dois não fossem próximos, Isabelle poderia ter deixado a competição no paredão contra Alane no último domingo (14).

"Eu acho que a Isabelle chegou até aí, obviamente ela foi uma pessoa mais neutra, eu acho que muito pela força do Davi que sempre defendeu ela”, afirmou. “Se ela não tivesse feito essa amizade forte com o Davi, eu acho que ela não chegaria até aí".

Isabelle enfrenta Davi e Matheus na grande final do BBB 24, que será exibida nesta terça-feira (16) na TV Globo.