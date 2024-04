Marina Ruy Barbosa relembra desentendimento com a mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 10:17 | Atualizado 16/04/2024 10:18

Marina Ruy Barbosa surpreendeu na última segunda-feira (15) ao revelar que teve um desentendimento com a mãe, Gioconda, no passado. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz contou que tudo aconteceu após ter esquecido o dia de aniversário da artista plástica.

Na gravação para o Dia das Mães ao lado de Luma Costa, a ruiva revelou a vez em que esqueceu o aniversário da mãe e a deixou chateada. "Eu já esqueci o aniversário da minha mãe".

Em seguida, Marina contou que Gioconda não fez questão de não citar a data especial e ficou "quietinha" até a filha lembrar. "Eu fico quietinha para me fazer de vítima no final", brincou.

"Eu acordei e tal, falei com ela de coisas que eu precisava de ajuda, aí 6 da tarde eu olhei o 'negócio' do celular, com a data e a hora, aí eu vi assim a data: 19 de novembro. [Me perguntei] 'Hoje é 19 de novembro?'", narrou.

"Minha mãe ficou um mês sem falar comigo", admitiu Marina. "Eu fui na porta da casa dela. Eu lembrei no dia". Gioconda revelou que a filha ainda tentou se redimir: "Me mandou flores".