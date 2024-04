Influencer muda oficialmente o nome para Maya Mazzafera - Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 11:41 | Atualizado 16/04/2024 11:44

Após passar por uma transição de gênero, o nome Maya Mazzafera foi oficialmente registrado pela produtora de moda e youtuber. A influencer veio a público desmentir algumas informações da imprensa, mas o jornalista Felipeh Campos comprovou que a mudança já foi realizada nos documentos.

Na madrugada desta terça-feira (16), o jornalista informou que Maya concluiu a mudança de nome em seus documentos e as informações atualizadas já constam nos sites da Receita Federal. Além disso, o nome já também consta no quadro de sócios de em uma empresa de Mazzafera, sediada na Bahia.

Ma Mazzafera, como consta em suas redes sociais, publicou um pronunciamento na última segunda-feira (15) falando sobre as notícias de sua transição. Conforme foi noticiado pelo colunista Marcelo Bandeira no ano passado e repercutido com mais detalhes por Campos essa semana, a influencer realizou cirurgias de redesignação sexual.

"Às vezes o que precisamos é voltar pro útero da mamãe... mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo pra me encontrar. Era isso ou ir embora pra outro plano", escreveu Mazzafera.

Apesar de não confirmar as informações, Mazzafera prometeu que vai compartilhar detalhes em breve. "Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras", afirmou.

"Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e 'disse que me disse'", finalizou.