Zé Felipe fala sobre queda de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Zé Felipe fala sobre queda de Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 13:24 | Atualizado 16/04/2024 13:25

Zé Felipe levou um grande susto no último domingo (14) enquanto participava do "Domingo Legal", do SBT, ao lado da esposa, Virginia Fonseca. O casal participava de uma brincadeira quando a influenciadora, que está grávida de quatro meses, escorregou e caiu no palco ao vivo.

Nesta terça-feira (16), o filho de Leonardo abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre sua reação ao testemunhar a queda da esposa. "Acho que o susto foi pior do que o tombo, sabe? O susto de todo mundo. Assustei também, mas minha reação foi levar a mão na boca. Mas, graças a Deus, está tudo certo, Deus é bom o tempo todo", afirmou o artista.

Após o susto, Virginia decidiu realizar uma ultrassom logo após deixar a emissora para confirmar que o bebê estava bem. “Fui brincar com o Zé e levei um tombo, mas graças a Deus coloquei o joelho e mão na hora de cair e ficou tudo bem. Mas pra desencargo de consciência, viemos ver como Zé Leonardo tá e ele está ótimo, conseguimos até ver o narizinho dele e pra mim, tá parecido com o da Florzinha, será?! ”, escreveu ao compartilhar foto do exame de imagem.

Após o exame, Virginia informou que Zé Leonardo está bem. “Graças a Deus, o coraçãozinho batendo certinho. Zé está ótimo! E aprontou demais hoje no ‘Domingo Legal’ com a mamãe”, completou.