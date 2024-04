Lucas Morato, filho de Péricles, participa de show do Grupo Clareou em SP - Foto: Reprodução

Publicado 16/04/2024 15:05

Neste fim de semana, o Grupo Clareou, formado por Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando (Mellete) no tantan e Juninho de Jesus no banjo, levou o show "Do Nada Clareou" para São Paulo. O evento contou com a participação de nomes da música como Netinho de Paula, Gica, Julio Sereno e Lucas Morato, filho do cantor Péricles.

Fernando Melletes, um dos líderes do grupo, compartilhou sua experiência com a terceira edição do evento em São Paulo: "O 'Do Nada Clareou' de São Paulo foi a nossa terceira edição. E sempre com convidados diferentes. Dessa vez, levamos o Netinho de Paula, a Gica, o Júlio, que está sempre em todas as edições, e o Lucas Morato, que é filho do Péricles, um cara sensacional”, comenta o artista.

O pagodeiro ainda falou sobre o sucesso do evento. “Casa cheia, público chegou cedo, meio dia já tinha gente na porta, a casa abriu às 15 horas e já tinha gente na porta às 12 horas, muito louco. Então foi um dia de festa, alegria, uma energia lá em cima, e em breve estaremos de volta. Sempre agradecendo aí ao povo de São Paulo, abraço Clareou".

O "Do Nada Clareou" foi criado em dezembro de 2022 e, desde então, tem encantado pessoas, proporcionando momentos especiais para os fãs do samba e pagode. O evento já passou por várias cidades, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, onde o Grupo Clareou, idealizador do projeto, recebeu diversos convidados especiais, como Júlio Sereno, Balacobaco, Bianca, Doce Encontro, Façanha, Caju Pra Baixo, Banda Amor, Netinho de Paula, Pique Novo, Gica, Renato Rocinha, Revelação, Bom Gosto entre outros.