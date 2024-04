Davi Brito e Paulo Ricardo - Foto: Reprodução

Publicado 16/04/2024 19:09 | Atualizado 16/04/2024 20:55

O cantor Paulo Ricardo deveria se apresentar em Fortaleza, Ceará, em breve. No entanto, o show já programado teria sido suspenso devido a uma alta taxa de cancelamento de ingressos. A desistência dos fãs supostamente está relacionada à polêmica envolvendo o ex-RPM e Davi Brito do BBB 24.

Após a suspensão do evento, rumores sobre a relação entre o cancelamento e o momento no reality dominaram a web. No entanto, a assessoria de imprensa de Paulo Ricardo negou: “Por motivos alheios à produtora, esse evento precisou ser cancelado. Todos receberão os valores pagos pelos ingressos de volta em até 3 faturas no cartão de crédito”, disse a equipe do artista ao Metrópoles.

Para quem não lembra, Paulo Ricardo aparentemente ignorou Davi Brito após se apresentar no BBB 24. Isso porque o cantor teria abraçado diversos participantes do reality show, mas ignorado o baiano. Assim, ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, o artista enfrentou críticas nas redes sociais.

“Paulo Ricardo pulando o Davi na hora de abraçar a galera… Vou dizer só uma coisa: Ivete tinha seus favoritos e deu amor pra todo mundo. Ali, qualquer gesto pequeno fica enorme. E pode dizer o que quiser, eu achei paia”, detonou um internauta na época.