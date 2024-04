Yasmin Brunet vive suposto romance com influenciadora e web reage - Foto: Reprodução

Publicado 16/04/2024 19:41 | Atualizado 16/04/2024 19:55

Parece que o coração da ex-BBB Yasmin Brunet está ocupado, mas não pelo MC Daniel como muitos pensavam. Na verdade, a influenciadora já se envolveu em um novo affair após saída do BBB 24. A empresária estaria vivendo um romance com a influenciadora e modelo Mia Carvalho.

O suposto casal, apelidado carinhosamente de "Yasmia" pelos fãs, adota uma postura discreta. De acordo com o Extra, Mia é uma pessoa mais reservada, motivando o suposto casal a se manter longe dos holofotes. Apesar disso, Yasmin não economiza nos elogios à beleza da modelo nas redes sociais.

Em entrevista à jornalista Fábia Oliveira, a ex-participante do BBB 24 confirmou o envolvimento com Mia Carvalho. Direta, Yasmin explicou brevemente sobre o romance: “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”, afirmou a loira.

Vale lembrar que, durante sua participação no BBB 24, Yasmin mencionou um relacionamento fora da casa, levantando especulações sobre quem seria o parceiro. Agora, com a exposição do affair, internautas especulam se Mia Carvalho era o romance citado pela filha de Luiza Brunet.