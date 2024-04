Alane escolheu um vestido de franjas coloridas - Reprodução / Instagram

Publicado 16/04/2024 22:03 | Atualizado 16/04/2024 22:04

Alane Dias, a 21ª eliminada do BBB 24, emocionou o público com sua reação após deixar a casa mais vigiada do Brasil. A sister se culpou pela própria saída e internautas identificaram suposta cobrança da mãe da bailarina. Agora, ela compartilhou seus sentimentos sobre a participação no reality e relação com Aline Dias.

Ao refletir sobre sua jornada no programa, Alane revelou que foi muito importante receber o apoio dos fãs após a eliminação sua mãe foi uma grande motivação durante sua participação. "Eu fiquei muito emocionada com a grandiosidade do carinho que as pessoas criaram por mim durante essa edição”, confessou ela em entrevista à Glamour.

Além de ressaltar que está “encantada" com o amor da torcida, a ex-sister aproveitou para falar brevemente sobre a relação com Aline Dias. "A relação com a minha mãe é de muito amor, cumplicidade, amizade, tolerância, carinho”, detalhou a bailarina. Porém, a ex-BBB destacou “Eu estava ali por ela também".

Para a grande final do BBB24, Alane optou por um vestido vibrante da marca Anne Fernandes. Ao comentar sobre a escolha do look, ela revelou que veio diretamente da sua terra natal: "Minha mãe trouxe algumas opções lá do Pará. Eu amei esse vestido de franjinhas, com uma pegada artesanal. Estou me sentindo linda nele", ressaltou.