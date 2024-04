Davi se surpreende com número de seguidores - Reprodução do Instagram

17/04/2024

O jovem baiano Davi Brito, aos 21 anos, conquistou o título de campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil. Assim, levando para casa o maior prêmio já distribuído pelo programa, quase R$ 3 milhões. O que o público não sabe ao certo é a renda e padrão de vida que o valor pode conferir se investido corretamente.

De acordo com relatos de Jonas Carvalho, CEO da Hike Capital, para o site Infomoney, o prêmio pode render mensalmente de R$ 23 mil a quase R$ 50 mil. Tudo depende da estratégia de investimento escolhida pelo jovem baiano, seja na renda fixa ou variável.

Em investimentos de renda fixa, como letras de crédito imobiliário (LCI), do agronegócio (LCA) ou CDB a 100% do CDI, Davi poderia garantir retornos mensais entre R$ 23.176 e R$ 25.635. Já no Tesouro Prefixado de 2027, o rendimento mensal poderia chegar a R$ 26.294.

Considerando a renda variável, investimentos em fundos imobiliários apresentam os melhores retornos, com base no desempenho dos últimos 12 meses. Com uma projeção de 1,65% mensais do IFIX, Davi poderia alcançar um rendimento mensal de até R$ 49.375.