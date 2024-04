Fabiana Justus posa com o marido e os filhos em casa após receber alta do hospital - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus posa com o marido e os filhos em casa após receber alta do hospitalReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2024 09:57

Após passar pelo transplante de medula óssea como parte do tratamento contra a leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus recebeu alta hospitalar e já está em casa. Agora a influenciadora segue com sua jornada de recuperação, porém ao lado dos filhos e marido. Nas redes sociais, ela revelou como será o processo.



Em seus stories do Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou com os fãs sobre como irá se cuidar. "Vou ver as coisas com calma agora, relaxando. Estou cansada, mas estou muito feliz. Eu sei que ainda tem bastante cuidado, eu tive que organizar toda planilha de remédios que eu estou tomando”, revelou.



Sincera, a empresária deixou claro que o tratamento segue a todo vapor. “São muitos remédios pós-transplante que agora tem que tomar. Não vou baixar a guarda, vou continuar me cuidando muito, porque são dias muito importantes", enfatizou. “Eu sou tipo um bebê recém-nascido agora”, comparou.



Fabiana Justus esclareceu que não pode se encontrar pessoalmente com amigos e parentes. “Não posso ver ninguém que não sejam as pessoas que moram na minha casa. Por isso que as meninas também estão fora da escola, esses dias o Bruno [seu marido] está sem ir para o escritório” contou.



Por fim, após detalhar os próximos passos do tratamento, incluindo acompanhamento médico, exames e vacinas, a empresária mandou um recado: "[Queria] agradecer mais uma vez todas as rezas e dizer que, se vocês puderem não parar, continuem, porque ainda tem um caminho aí de cuidados, de me cuidar muito", disse ela. "Ao longo do tempo eu vou explicando para vocês”, garantiu.