Anitta e LudmilaFoto: Reprodução

Publicado 17/04/2024 11:24 | Atualizado 17/04/2024 11:24

Além de lançar uma carreira internacional de sucesso, agora a Anitta também resolveu se aventurar em outro gênero musical. Nesta terça-feira (16), foi divulgada a colaboração entre a cantora e o Grupo Menos É Mais, intitulada "Um Por Cento". A canção de pagode gerou polêmica nas redes sociais e até o a Ludmilla surgiu nos comentários.



Alguns internautas criticaram a performance vocal de Anitta na música, sugerindo que sua voz não se sobressaía. Já outros defendiam a artista com unhas e dentes, destacando sua longa carreira e sua habilidade de adaptação a diferentes gêneros musicais. Ou seja, a famosa dividiu opiniões.



“O instrumental [da música] engolindo ela. Respira, só falta um verso”, ironizou um usuário. “Quase não dá pra ouvir e entender o que ela tá cantando, cara. Até a Juliette que nem era cantora conseguiu melhorar”, continuou ele, detonando a performance da dona do hit “Envolver”.



Apesar de algumas opiniões divergentes, os fãs de Anitta insistiram em defendê-la e trouxeram o nome de outra cantora para a roda: “O pior é a Crocodilla [supostamente Ludmilla] sendo engolida a 13 anos pela Anitta (risos)”, brincou um internauta. “Realmente, a participação dela no pagode faz vocês [fãs da Ludmilla] tremerem na base né? Calma amigo, foi só participação”, ponderou outro.



Por fim, alguns admiradores da funkeira resolveram defendê-la do hate. “Agradeça a Ludmilla…”, sugeriu um seguidor. “Obrigado, LUDMILLA, abrindo portas”, elogiou outro fã da artista. E ainda teve quem discordasse: “Ué... Anitta já cantou pagode antes mesmo da lud ir pro gênero (risos)”, revelou uma terceira.