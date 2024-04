Mãe de Matteus e esposa de Davi causam climão nos bastidores do 'Encontro' - Reprodução/Instagram

Mãe de Matteus e esposa de Davi causam climão nos bastidores do 'Encontro' Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2024 15:24

Os bastidores da participação de Mani Reggo, esposa de Davi, e a mãe de Matteus, Luciene Amaral, no "Encontro", da TV Globo, foram polêmicos. Isso porque os familiares dos finalistas do BBB 24 causaram um climão nos corredores da emissora nesta quarta-feira (17).

De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a mãe do Alegrete não escondeu seu descontentamento com a vitória do baiano. Já Mani, teria deixado evidente seu desconforto após Luciene reclamar sobre "o jogo já estar ganho" para Davi, antes da grande final da temporada.

Segundo a colunista, as duas se evitaram e mal se cumprimentaram nos bastidores. O climão também foi notado por quem trabalha no programa e Patrícia Poeta precisou de jogo de cintura com as duas, na frente e por trás das câmeras.