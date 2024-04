Pitel - Globo/João Cotta

A relação entre Pitel e Buda, que parecia forte durante o BBB 24, agora parece abalada. Ao ser questionada sobre o brother, a assistente social não quis comentar durante a festa de encerramento do programa. Na verdade, ela teria virado a cara, supostamente fingindo que nem ouviu a pergunta.

Durante o reality show, a amizade dos dois era evidente, mas as investidas de Buda em Pitel geraram polêmica, incluindo o fim do relacionamento do professor de educação física. Em entrevista à Quem, a ex-BBB revelou que não teve contato com ele desde então.

"Nesse momento, acredito que ele [Lucas Buda] esteja muito envolvido nas próprias relações dele. Quando tudo isso passar, talvez a gente converse, talvez não", ponderou a ex-siter, mostrando não estar preocupada com o capoeirista. Pitel também comentou sobre a vitória de Davi no programa, afirmando que foi o esperado.

Ela interagiu com fãs e posou para fotos na porta da casa noturna, mostrando-se receptiva. Porém, ao ser questionada pelo portal LeoDias sobre o ex-colega de confinamento, a assistente social resolveu ignorar a pergunta e virou o rosto. Assim, tudo indica que a relação de amizade dos influencers não deve seguir.