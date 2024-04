Davi diz que não vão separá-lo de Mani - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 15:21

Depois de se tornar o grande campeão do BBB 24, Davi Brito embarcou neste sábado (20) no aeroporto do Rio de Janeiro a caminho de Salvador. O ex-brother foi cercado por fãs no aeroporto e declarou que o público não vai separá-lo de Mani Reggo.

"Davi, o Brasil quer saber: vai encontrar Mani agora?", perguntou o repórter no vídeo. "Vou!", garantiu o brother. "Está junto, não está?", prosseguiu.

"Estamos sim", afirmou o baiano. "O povo não vai conseguir nos separar", acrescentou o repórter. "Não vai, não", completou Davi. Confira:

Mais cedo, Davi participou do programa "É de Casa", da TV Globo, e negou os rumores envolvendo o fim de seu relacionamento com Mani. "Parem de ficar falando que eu não continuo com a minha nega. É minha nega", afirmou o ex-brother. Em seguida, a apresentadora Rita Batista pediu para ele convidar a companheira para o programa. "Venha, meu amor, cozinhar comigo. Bora juntar aqui nessa cozinha", concluiu.