Cara de Sapato pede Ana Gabriela Côrtes - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 17:24 | Atualizado 20/04/2024 17:48

Ana Gabriela Côrtes abriu um álbum de fotos em seu perfil no Instagram neste sábado (20) e revelou que foi pedida em namoro durante viagem romântica com Antonio 'Cara de Sapato'.

Na galeria de fotos, a influenciadora compartilhou registros de sua visita a Pipa, no Rio Grande do Norte. Os registros incluem fotos no espelho com o lutador, passeios aquáticos e o pedido de namoro.

O clique mostra uma cama repleta por pétalas de rosa em formato de coração e um recado: "Quer namorar comigo?". Discreto, o ex-BBB comentou apenas um emoji de coração e uma carinha de apaixonado. Confira abaixo:

Nos comentários, amigos do casal e internautas comemoraram o anúncio do relacionamento. "Que casal mais perfeito", disse uma. "O pedido de namoro gente", declarou outra. "Mais um casal bonito nessa internet", afirmou um terceiro.

Vale lembrar que Antonio Cara de Sapato está processando a Globo. A ação não tem nada a ver com a queixa de importunação sexual que o atleta foi acusado e que já foi arquivada. E muito menos com relação ao canal dos Marinhos. Sapato buscou a Justiça contra o jornal Extra, do grupo Globo, alegando que a notícia de que teria um romance secreto com Amanda Meirelles, campeã do reality, é mentira.