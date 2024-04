Matteus do BBB 24 aparece dançando com duas mulheres e se justifica - Foto: Reprodução

Matteus do BBB 24 aparece dançando com duas mulheres e se justificaFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2024 10:29

O Matteus, segundo colocado do BBB 24, surgiu se justificando depois de dançar com duas mulheres desconhecidas e compartilhar o momento nas redes sociais. Parece que o gaúcho está tremendo que os fãs de Mabelle interpretem mal e julguem que o famoso estaria fazendo com Isabelle o mesmo que fez com Deniziane.



Em seu perfil no Instagram, o ‘Alegrete’ explicou aos fãs de quem se tratavam os pés de valsa que surgiram na sua rede social: “Agora eu larguei uns stories dançando com as minhas primas”, começou ele, já deixando claro que as mulheres não eram possíveis interesses amorosos ou nada do tipo.



“Eu larguei uns stories dançando com as minhas primas aqui, com as parentas”, brincou Matteus. “Antes que o pessoal ache que já tô dançando com outra, já tô fazendo sacanagem com a Isabelle, são minhas primas”, garantiu o ex-participante do BBB 24.



Em uma publicação que divulgou o discurso do gaúcho, internautas reagiram nos comentários. “ELE JÁ TA TENDO CONSCIÊNCIA QUE A INTERNET JULGA SEM SABER”, disparou um usuário. “Como NÃO AMAR O MATTEUS, o guri é surreal”, elogiou outra. “Atitude perfeita, você é um fofo Matteus”, parabenizou mais uma.