Apresentadoras são detonadas por passar pano para Davi: 'Decepção' Foto: Reprodução

Publicado 22/04/2024 11:26 | Atualizado 22/04/2024 11:42

As apresentadoras do programa "É de Casa", Rita Batista e Talita Moreto, estão enfrentando uma onda de críticas nas redes sociais devido à falta de empatia demonstrada com Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito. Os internautas acusam as duas de ignorarem as atitudes controversas do ex-BBB durante a conversa.



Em seus stories do Instagram, Rita conversa com o campeão do BBB 24: “Tá casado ou tu é solteiro?”, perguntou ela. “Tô casado, tô casado’, respondeu Davi. “Então pronto, não tem essa conversinha fiada não, né?”, continua a apresentadora. “Esqueça, esqueça tudo. Parem de fofocar na minha vida, vai cuidar da vida de vocês”, pediu o ‘calabreso’.



A repercussão negativa foi intensa, até porque a famosa chegou a marcar Mani Reggo. Muitos criticaram Rita por aparentemente minimizar as ações de Davi, sem considerar as declarações conflitantes do próprio participante. Afinal, o baiano se dizia casado e, após sair do programa, disse que apenas namorava Mani.



“Pagou mico no programa hoje hein Rita, que forçação citando a Mani o tempo todo. A máscara dele já está caindo”, detonou um internauta nas redes sociais. “Uma vergonha a Globo compactuar com a mentira dita por Davi no programa ‘É de casa’ em rede nacional”, escreveu outra, surpresa.



E o programa seguiu sendo detonado na web. “Rita não é possível que vocês não sabiam da separação do Davi e Mani... pagando mico ao vivo perguntando se ainda estavam casados”, apontou uma terceira. “Decepção total com esse programa, dar tanta audiência pra esse calabresa”, disparou mais uma.