Adriana BombomFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2024 13:24

Adriana Bombom resolveu exibir seu corpão para os seguidores nas redes sociais, mas talvez tenha mostrado um pouco além da conta. A famosa posou nua em frente ao espelho e deixou que os admiradores conferissem cada detalhe de sua beleza. No entanto, quem foi esperto não deixou um detalhe inusitado passar batido.



A famosa, aos 50 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao postar uma foto ousada em que aparece nua em frente ao espelho de um hotel em Goiás. Adriana Bombom se empolgou ao compartilhar o registro e ‘pagou peitinho' na publicação em seus stories do Instagram.



Na imagem, a influenciadora exibe suas curvas, mostrando um pouco mais do que planejava. A foto, que fazia parte da preparação da festa temática na cidade, mostrava também a maquiagem caprichada de Bombom. "Pronta para a festa. Deusa africana", escreveu na legenda.

Adriana Bombom Foto: Reprodução