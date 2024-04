Victoria Beckham celebra 50 anos com reencontro épico das Spice Girls - Foto: Reprodução

Victoria Beckham celebra 50 anos com reencontro épico das Spice GirlsFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2024 15:00

A festa de aniversário de Victoria Beckham, mais conhecida como Posh Spice, agitou Londres neste sábado (20) com uma celebração luxuosa. As ex-colegas da banda Spice Girls — Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner, Melanie Brown e Melanie Chisolm — se juntaram a ela para comemorar seus 50 anos.



No karaokê, as cinco foram vistas cantando juntas o sucesso “Stop”, de 1997, relembrando a coreografia como nos velhos tempos. Victoria postou o vídeo no Instagram, escrevendo: “A melhor noite de todas! Feliz aniversário para mim! Amo muito todos vocês!”.



O marido de Victoria, David Beckham, registrou a cantoria e declarou sua empolgação com a reunião das divas. Essa foi a primeira vez que os membros originais foram vistos juntos em anos, desde a última apresentação conjunta em 2012, nas Olimpíadas de Londres.



Em 2019, Emma, Geri, Melanie Brown e Melanie Chisolmse reuniram para uma turnê, enquanto Victoria optou por não participar. A estilista optou por focar em sua família e em sua bem-sucedida empresa. As Spice Girls, famosas por hits como “Wannabe” e “2 Become 1”, marcaram época nos anos 90.