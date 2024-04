Mel Maia rebate críticas por subir em ombro de amigo em festa - Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2024 16:23 | Atualizado 22/04/2024 16:26

Mel Maia viajou para a Califórnia, Estados Unidos, para curtir o festival de música Coachella com os amigos. Durante o evento, a atriz recebeu críticas por aparecer em um vídeo curtindo um show em cima do ombro do amigo.

A atitude da atriz foi alvo de críticas, por ela estar no festival sem o namorado, João Maria Pereira. Nos stories do Instagram, Mel rebateu os comentários e garantiu que a ação nunca seria motivo de ciúmes em seu relacionamento.



"Agora um papo legal que eu vou ter com vocês aqui: em que mundo vocês estão vivendo em que eu não posso subir nas costas dos meus amigos para fazer vídeo? O meu relacionamento com o meu namorado é 400% saudável. Não existe essa coisa de ciúme, não existe essa coisa de impor onde a pessoa vai ou não", declarou.

"Eu estou aqui, curtindo, mas ele também está no Brasil curtindo. Ele sai pra festa, ele sai pra onde ele quiser. Eu não sou dona dele, e ele não é o meu dono. E tá tudo bem. A gente está ótimo", completou.