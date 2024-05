Mulher atropelada por Lima Duarte não desiste de prendê-lo mas tem pedido negado pela Justiça - Foto: Reprodução

Publicado 01/05/2024 09:29 | Atualizado 01/05/2024 09:35

Simone Regina foi atropelada por Lima Duarte em março de 2023 e insiste em tentar ver o ator atrás das grades. No entanto, este colunista descobriu que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o Mandado de Segurança solicitado pelo motociclista.

Para quem não lembra, em março do ano passado, Simone Regina foi atropelada por Lima Duarte na Avenida Antártica, região da Barra Funda, em São Paulo. Em uma ação por danos morais e materiais, ela pediu na Justiça uma indenização de R$ 1,2 milhão e acusou o artista de estelionato, fraude processual, falsidade ideológica e associação criminosa, mas os crimes foram descartados pela polícia.

Em ano, a Justiça decidiu arquivar a investigação contra Lima Duarte. Entretanto, em documentos obtidos com exclusividade pela coluna, a motociclista recorreu a decisão e alegou que “o arquivamento se deu de forma prematura, já que era caso de produção de outras provas”. Além disso, ela diz que “foram ouvidas apenas pessoas ligadas ao suposto autor da infração penal” e “existiam outras provas a serem produzidas, com vista à efetiva apuração dos fatos”.

Apesar da tentativa, o desembargador, Xavier de Souza, examinou a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, e decidiu indeferir o pedido de liminar.

Ainda assim, Simone Regina entrou com nova ação contra a homologação do arquivamento do inquérito policial e afirmando que “existiam outras provas a serem produzidas, com vista à efetiva apuração dos fatos”.