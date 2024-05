Viih Tube e Eliezer no programa 'Surubaum' - Reprodução/YouTube

Viih Tube e Eliezer no programa 'Surubaum'Reprodução/YouTube

Publicado 30/04/2024 21:25

Eliezer e Viih Tube participaram do programa "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Na atração, o empresário revelou que tentou convencer a esposa a ir embora do Brasil.



No papo, o ex-brother contou que os ataques que sofreu nas redes sociais o motivou a querer deixar o país antes do nascimento da primogênita. "Passei três meses tentando convencê-la a ter a Lua fora do Brasil. Queria ir embora. Nunca tive intenção da fama", relatou.

"As pessoas esquecem que antes do BBB você tem uma vida. Quando ficamos juntos ninguém via verdade, era sempre uma relação de interesse financeiro ou uma forma que encontrei para estar na mídia", explicou.



Ao longo do programa, o casal revelou detalhes picantes da relação e relembrou o momento em que foram flagrados por um fã enquanto faziam sexo no meio de um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Estava 'encaixado', atrás [dela], no meio de todo mundo, mas era um evento de música eletrônica, e a galera estava louca. De repente, nos reconheceram e chegaram para pedir foto. Estava abraçado com ela, a pessoa fez a foto e nós sorrindo", contou, fazendo todos rirem.