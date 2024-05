Joelma e Fafá de Belém criticam Rock in Rio - Reprodução/Instagram

Joelma e Fafá de Belém criticam Rock in Rio

Publicado 30/04/2024 19:42 | Atualizado 30/04/2024 19:44

Na noite desta terça-feira (30), o Rock in Rio se posicionou após receber críticas por conta da programação da próxima edição do festival de música. Nas redes sociais, artistas como Fafá de Belém e Joelma lamentaram a ausência de artistas do norte no line-up do evento.

"O line-up do dia 21 de setembro, como anunciado durante coletiva de imprensa na tarde de ontem (29), apesar de divulgado ainda está em construção e em formação. Artistas de outras regiões do país, entre elas a Norte, estão em negociação com a organização, que como reforçou trará novidades e surpresas até o dia da apresentação", diz a nota enviada à coluna.

"O Dia Brasil propõe um grande movimento social, de união e respeito de todos, com engajamento e direitos da música 'Deixa o Coração Falar' revertidos para duas causas sociais e em parceria com o Ação da Cidadania e a Gerando Falcões. O formato único dos shows deste dia, que envolve diversas colaborações inéditas entre os artistas, traz com ele desafios artísticos e logísticos significativos", explicou.

"Importante destacar que o Rock in Rio olha para a diversidade como um todo no line up de todos os palcos e um exemplo disso foi o Show Para Pop, já realizado no Palco Sunset, capitaneado por Fafá de Belém com grandes nomes do Pará, e que se tornou um dos shows mais emblemáticos da história deste palco", concluiu.

Mais cedo, artistas nortistas fizeram críticas ao festival. "A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Onete, Gaby Amarantos vencedora do Grammy, Joelma, Aila, onde estou eu?", declarou Fafá de Belém. "O maior festival de música do país tem um DIA BRASIL e nos coloca da porta pra fora. Mais uma vez nos provam que o norte continua sendo um artigo folclórico usado como e quando querem, pra uma imagem cool. Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito!", completou.