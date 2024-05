Viih Tube dá detalhes do Chá Revelação do segundo filho - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 14:06 | Atualizado 01/05/2024 15:44

Esse ano, o Dia das Mães será ainda mais especial para o Viih Tube. A influenciadora revelou nesta quarta-feira (01) que o Chá Revelação do segundo filho acontecerá durante a data comemorativa.

A mãe de Lua Di Felici abriu uma caixinha de perguntas e deu detalhes sobre o evento, que será transmitido ao vivo no YouTube. "Que dia vai ser a revelação", perguntou uma fã. "No Dia das Mães", respondeu animada.

Em seguida, a influenciadora abriu o jogo sobre seu desejo de ser menina ou menino: "Inicialmente eu queria outra menina, depois gostei também do cenário de um casal! Então, literalmente não tenho preferência dessa vez".

Essa semana, Viih também contou que a previsão do nascimento do bebê é para novembro deste ano. Além disso, a ex-BBB planeja um Chá Revelação intimista após o grande evento feito para Lua, que também foi transmitido no YouTube, em 2022. "Estou bem traumatizada. Vai ser só com a família", afirmou.