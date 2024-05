Tiago Scheuer é repórter da Globo - Reprodução/Globo

Publicado 01/05/2024 12:22

O repórter da Globo Tiago Scheuer revelou que enfrentou um problema de saúde em março. Em suas redes sociais, o jornalista contou que foi diagnosticado com herpes-zóster e sentiu muitas dores por conta da doença

No vídeo no Instagram, o repórter fez um relato sobre os sintomas que teve e alertou os seguidores a procurarem ajuda médica assim que as primeiras manchas surgirem no corpo.

"Eu tive agora em março passado e confesso para você que senti muita dor. No meu caso, eu não precisei ficar internado, ainda bem. Mas as dores foram intensas. Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco…”, afirmou.

"Como é que eu descobri? Começou com uma manchinha vermelha na minha barriga e essa manchinha foi crescendo dia após dia. Depois ocupou parte da lateral do corpo e das costas. Não entendendo nada, três dias depois, eu procurei uma dermatologista. Ela me diagnosticou com herpes-zóster e já me deu os antivirais para eu tomar", relatou. "Só três semanas depois é que as dores pararam por completo. Estou bem”.

Em seguida, Scheuer deu detalhes sobre a doença: "A herpes-zóster é causada pelo mesmo vírus da catapora. Se você teve catapora na infância, o vírus não foi embora, ele fica adormecido no nosso corpo e pode voltar na vida adulta se aproveitando de algum episódio de baixa imunidade, que foi o meu caso, ou estresse ou até depressão. Normalmente, essa doença atinge pessoas com mais de cinquenta anos. Eu tenho 40 e tem gente mais nova do que eu que também sofre com isso”, completou.