Nego do Borel manda recado para Davi após término do ex-BBBReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 16:24 | Atualizado 01/05/2024 16:29

O relacionamento de Davi Brito e Mani Rego terminou após o fim do BBB 24, mas se depender de Nego do Borel, o campeão do reality show não ficará desacompanhado por muito tempo.

Nesta quarta-feira (01), o baiano publicou uma foto em seu perfil no Instagram fazendo um passeio de lancha e o músico prometeu que vai apresentá-lo para as amigas durante sua estadia no Rio de Janeiro.

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Vamos nessa aventura", escreveu Davi na legenda da publicação.

"Bem-vindo o bonde dos solteiros, moleque, [vou] te apresentar as gatas aqui do RJ", comentou o cantor. Confira abaixo:

Davi confirmou o término com Mani Rego após o término do BBB 24, mas durante sua participação no "Domingão do Huck", da TV Globo, afirmou que ainda mantém contato com a ex. "Estamos conversando, estamos dialogando, mas toda essa polêmica que está acontecendo, tudo isso que está rolando pela internet aí, é só fofoca. É só o que o povo está inventando mesmo para querer tirar o meu valor, dizer assim: 'Poxa, ele acertou tanto dentro do programa, bora esperar ele deslizar na banana para a gente poder bater nele até ele cair'", afirmou.