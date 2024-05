Radamés diz que viveu affair com Viviane Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 15:52 | Atualizado 01/05/2024 15:53

Após o fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo agitar as redes sociais, Radamés Furlan alegou que o cantor teria sido alvo de uma traição no passado. O ex-jogador de futebol afirmou que se relacionou com Viviane Araújo por dois anos enquanto ela ainda vivia um relacionamento com o pagodeiro.

“Eles terminaram por conta da relação que eu vinha tendo com a Viviane. Nos conhecemos no final de 2005 e em 2007 a Viviane decidiu terminar com o Belo”, contou Radamés à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Ele [Belo] ia ao final de semana para casa. Antes de chegar o fim de semana, Viviane estacionou um caminhão na porta dela, levou tudo que era dela e deixou uma carta, inclusive, falando de mim para o Belo”, detalhou o ex-A Fazenda.

Em seguida, Radamés ainda deu uma alfinetada em Viviane e disse que a artista nunca foi vítima na relação com Belo. “O que as pessoas acham, o que as pessoas sabem, é que a Viviane era a vítima, a traída e a verdade não é essa. Quem traiu e quem decidiu terminar o relacionamento foi ela. Não preciso mais mentir. Eu omiti isso porque era conveniente, agora não é mais”, opinou.

No papo, o ex-peão afirmou que foi “imaturo” quando se envolveu com Viviane. “Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, defendeu.

“Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da puta da história. A Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no dever de esclarecer”, finalizou.