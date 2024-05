Fofoquito renova contrato com SBT - Divulgação/SBT

Publicado 01/05/2024 18:12

O SBT acaba de renovar contrato com uma das figuras mais carismáticas da TV brasileira: o Fofoquito, repórter do programa "Fofocalizando". O anúncio foi feito na atração nesta quarta-feira (01).



Após a renovação do contrato, o jornalista decidiu se reunir com amigos na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria para comemorar a nova conquista profissional com o "Churrasco do Fofoquito".



"Eu tenho uma grande novidade para anunciar para vocês. Primeiro, eu quero agradecer a esse programa de grande sucesso que é Fofocalizando, ao Silvio Santos e a Daniela Beyruti", iniciou ele.



"Hoje é um grande dia, muito especial para mim, o dia em que renovo meu contrato com o SBT. Eu estou muito feliz, só gratidão a essa casa que me acolheu, onde eu fiz e faço grandes amigos. Hoje é dia de comemorar. De cair no samba com o Fofoquito", completou. Confira abaixo: