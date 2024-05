Maíra Cardi e Thiago Nigro revelaram detalhes do casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 10:56 | Atualizado 02/05/2024 11:25

Thiago Nigro revelou pela primeira vez sua perspectiva sobre Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, começar a se referir a ele como pai. Durante participação no Primocast, o coach explicou que esse processo aconteceu de forma natural. Inclusive, que ele questionava o seu papel na vida da pequena desde o início da relação.



O influenciador compartilhou que começou a refletir sobre seu papel na vida da menina: “Quando a Maíra e eu começamos, a Maíra, ela já vinha com dois filhos. E a mais nova, ela tinha quatro anos quando a gente se conheceu. Então ela é muito nova [...] Eu refleti muito sobre quem eu sou. Qual é o meu papel aqui? Qual é o papel que devo desempenhar aqui? Eu sou o tio, eu sou o padrasto, é o que eu sou”, iniciou ele.



Thiago Nigro então buscou entender melhor seu papel na vida de Sophia. “Então eu passei por esse processo de reflexão e eu entendi que se eu fosse o tio, é muito difícil você conseguir passar esse exemplo, até porque eu me senti numa responsabilidade, ela precisa se desenvolver. Eu preciso dar um exemplo aqui em casa. Então depois de muito estudar, eu falei, vou ler a Bíblia”, contou.



“Jesus foi criado por um padrasto. [...] E ele é conhecido como o filho do carpinteiro e ele chama José de pai”, explicou o marido de Maíra Cardi. “Caramba, olha que impressionante. E aí junto disso, Deus veio pra salvar os judeus, como eles não aceitaram essa salvação, Ele prolongou essa salvação pra nós através da adoção. Nós fomos adotados por Deus”, afirmou ele.