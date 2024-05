Beatriz Reis - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2024 09:03 | Atualizado 02/05/2024 09:35

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis mostrou uma nova faceta ao demonstrar seu talento musical. A ex-participante surpreendeu os seguidores ao aparecer tocando violão e cantando de uma maneira completamente diferente em suas redes sociais.



Quem acompanhou Bia no programa estava acostumado com sua voz mais estridente e empolgada, mas agora ela surpreendeu ao mostrar uma performance mais contida durante um momento descontraído com amigos à beira da piscina. Seu vídeo tocando violão logo se destacou nas redes sociais, recebendo uma série de comentários sobre a diferença em relação ao período no BBB.



Nas redes sociais, os seguidores notaram a transformação de Bia. Alguns comentaram sobre a mudança na voz, enquanto outros destacaram a evolução musical da ex-BBB. "Que diferença daquela Bia do BBB, hein?", comentou uma seguidora. "Cadê a voz de pato rouco?", brincou outro, mostrando surpresa com a mudança.



Além da habilidade musical, Beatriz também surpreendeu com uma transformação visual. Em uma ida ao salão, a ex-BBB adotou um visual mais sóbrio e elegante, impressionando os seguidores com os fios mais escuros e apliques mais longos. A mudança recebeu elogios dos fãs, demonstrando que Bia está pronta para novos desafios em sua carreira pós-BBB.