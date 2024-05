Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 02/05/2024 14:20 | Atualizado 02/05/2024 14:31

Viih Tube surgiu nas redes sociais para protagonizar um bate papo com os fãs. A influencer lançou uma caixinha de perguntas no Instagram, revelando alguns detalhes sobre sua saída do podcast “MaterniDelas”, apresentado por Tatá Estaniecki. A ex-BBB confirmou que foi demitida da atração.

A mãe de Lua foi direta ao ponto sobre sua saída do podcast: “Estou tão triste quanto vocês [fingindo chorar], gente. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal”, iniciou a mãe de Lua. Vale destacar que o conteúdo de Viih Tube é focado em maternidade, o que teria motivado sua participação.

Embora a influenciadora tenha revelado que foi dispensada, ela esclareceu que não está chateada com a apresentadora. “Muita gente achando que eu e Tatá brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tatá já sabia”, explicou.

A esposa de Eliezer também citou outras questões que internautas tem levantado em meio aos rumores: “Ela também não foi no da Lua, mas já explicou. A gente está superbem e Tatá também ficou triste que eu saí”, afirmou a youtuber. “Foi uma decisão profissional por conta do patrocinador desta temporada”, revelou.

“Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada. Se Deus quiser, um dia eu volto. Superentendi, mas não tem para onde correr”, garantiu.

Por fim, após refutar outras hipóteses que circulam na web, como trabalhos individuais da famosa, ela confessou que espera retornar ao podcast em breve. “Quem sabe um dia eu voltarei. Tatá me recontrata um dia. Ela é muito minha amiga”, finalizou.