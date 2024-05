Nick Jonas contrai Influenza A e shows dos Jonas Brothers são adiados - Foto: Reprodução

Publicado 03/05/2024 14:49

Nick Jonas revelou estar diagnosticado com Influenza A em um post no Instagram nesta sexta-feira (3). O músico expressou seu pesar por ter contraído a gripe e anunciou o adiamento de dois shows da turnê dos Jonas Brothers.

Em suas palavras, Nick compartilhou: "Oi pessoal. Peguei a cepa desagradável da gripe A e não consigo cantar no momento. Queremos sempre dar o melhor show para vocês, mas simplesmente não posso fazer isso nestes shows no México neste momento", explicou.

Os concertos programados para Cidade do México, nesta sexta-feira (3), e Monterrey, na segunda-feira (6), foram remarcados para agosto. O cantor divulgou as novas datas: "Cidade do México: 21/08 e 22/08. Monterrei: 24/08 e 25/08. Lamentamos o inconveniente e darei 120% em agosto!", prometeu Nick.

A notícia chega duas semanas após a passagem dos Jonas Brothers pelo Brasil, onde realizaram um único show em 16 de abril. Esse período coincide com um boletim da FioCruz sobre o aumento de internações no país devido ao vírus, levantando preocupações sobre a saúde dos artistas e dos fãs.