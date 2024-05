Isabelle e Matteus do BBB 24 - Divulgação/Globo

Publicado 03/05/2024 14:22

Na madrugada desta sexta-feira (3), Matteus chegou a Manaus para o tão aguardado encontro com Isabelle, seu affair pós-BBB. No entanto, uma decisão do gaúcho chamou a atenção: ele escolheu não se hospedar na casa da amada, optando por um hotel.

Gerson Mendes, amigo próximo de Isabelle, explicou que Matteus decidiu ficar em um hotel, pelo menos inicialmente. No entanto, o casal tem planos de se encontrar e aproveitar uma programação turística pela cidade.

Os manauaras prepararam uma recepção calorosa para Matteus, que foi recebido por uma multidão no aeroporto. Porém, até agora, nenhum dos dois postou nada sobre o reencontro ou se conseguiram passar um tempo juntos.

Vale lembrar que, em uma live, Ivete Sangalo conversou com Matteus e Isabelle, convidando o gaúcho para seu show em Manaus. Ele até fez uma proposta inusitada para a amada, surpreendendo até mesmo a cantora: "Vou chegar e tascar um beijo nela", revelou o ex-BBB.