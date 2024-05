Fernanda Paes Leme com a filha, Pilar - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme com a filha, PilarReprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 16:01 | Atualizado 03/05/2024 16:08

Fernanda Paes Leme abriu o coração nesta sexta-feira (3) e compartilhou nas redes sociais como está sua experiência como mãe. A atriz, que deu à luz a Pilar, sua primeira filha, revelou que teve depressão durante a gravidez.



A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para interagir com os seguidores e recebeu a seguinte pergunta: "Como está sendo o puerpério?".



"Eu estava deprimida antes da Pilar nascer, muitos altos e baixos, muitos choros de tristeza e comecei, orientada pela médica, tomar remédio... meio comprimido... e sigo assim. Entender que estava mal ainda grávida, sendo que queria muito engravidar e tal, foi o mais difícil... a gente se culpa, óbvio", respondeu Fernanda.



"Que loucura... o bom é que tive muita lucidez para perceber que tinha, sim, que começar com a medicação para, inclusive, não piorar o que poderia acontecer no puerpério. Por enquanto, estou bem! Muito apaixonada pela baby Mó e chorando mais de emoção. Ilesa é impossível passar...", acrescentou.

Fernanda Paes Leme fala sobre maternidade Reprodução/Instagram





"Claro [que tinha] aquela ajuda para levantar, mas quando cheguei em casa já estava mais independente. A cicatrização está ótima, não levei pontos, é uma cola 'maravilhosona'... eu tenho aflição de olhar (risos), mas está tudo indo bem!", completou.



Fernanda Paes Leme fala sobre maternidade Reprodução/Instagram



No papo, Paes Leme ainda contou que está se recuperando bem da cesária: "Até esqueço que fiz, que tem um corte aqui. Não cheguei a ficar curvada, com muitas dores locais, claro que tomei remédios, mas estou sem tomar nada tem uma semana"."Claro [que tinha] aquela ajuda para levantar, mas quando cheguei em casa já estava mais independente. A cicatrização está ótima, não levei pontos, é uma cola 'maravilhosona'... eu tenho aflição de olhar (risos), mas está tudo indo bem!", completou.