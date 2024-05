Kelly Key - Reprodução/Instagram

Kelly Key Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 17:15 | Atualizado 03/05/2024 17:19

A cantora Kelly Key publicou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (3) e compartilhou um momento difícil enfrentado no passado. A artista revelou que quase descobriu que havia sofrido um aborto espontâneo durante um programa ao vivo.

De acordo com o relato da cantora, seu plano era descobrir o sexo do bebê no "Domingão do Faustão", da TV Globo, mas perdeu o filho dias antes da gravação do programa.

"O dia em que eu quase descobri que eu tinha sofrido um aborto ao vivo no programa do Faustão. Antes de engravidar do Vitor, eu perdi uma gestação. Quem viveu nessa época sabe bem como foi um relacionamento explorado pela mídia. Então, a gravidez era algo que todo mundo queria falar sobre", disse ela.

"A gente já tinha a Susana. Estava com três anos. Eu falava nas entrevistas que já tinha a Susana e queria um menino. O Faustão me convidou para o programa dele para gente falar e mostrar para as pessoas o sexo do bebê em tempo real. Topei, achei aquilo divertido. Uns dois ou três dias antes desse programa ao vivo, a gente recebeu uma ligação da minha sogra. A avó do Mico tinha falecido", prosseguiu a artista.

Antes de participar da gravação, ela foi fazer um novo exame: "A minha sogra falou para ir ver a ultrassonografia do bebê, falando para aproveitar e ver se era menina ou menino. A gente fez o que minha sogra pediu. Fomos fazer a ultra, ela colocou o aparelho e ela não falou nada. Achei estranho, não tinha crescido e eu que já era mãe sabia que ali tinha uma coisa estranha".

"O coração do bebê não está batendo. Tudo que a gente não queria ouvir naquele dia. No mesmo dia que a vó Manuela morreu a gente descobre também que a gente tinha perdido nosso bebê. Foram meses para a gente se recuperar disso", afirmou.

"Eu ia descobrir isso ao vivo, em um programa de televisão. Você tem noção? Aquele meu sofrimento como seria ao vivo? Minha produção ligou para a produção do programa e a gente fez um link ao vivo depois para contar o que aconteceu, que eu tinha perdido o bebê e não íamos fazer a ultra ao vivo. Eu perdi o bebê que tanto queria. Fiquei sabendo que era uma menina e não sabia como ia seguir a partir dali. Eu tive que fazer uma curetagem. Imagina chegar em uma maternidade e ver todo mundo sair com o bebê no colo e você entra e sai de colo vazio. O coração sangra, é muito triste", completou Kelly.