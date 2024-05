Datena apresenta o programa 'Brasil Urgente' - Divulgação/SBT

Datena apresenta o programa 'Brasil Urgente'Divulgação/SBT

Publicado 03/05/2024 20:46 | Atualizado 03/05/2024 20:47

José Luiz Datena foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para passar por uma cirurgia corretiva. A informação foi confirmada pelo apresentador nesta sexta-feira (3).

Em suas redes sociais, o jornalista explicou que realizou o procedimento para corrigir uma cirurgia feita seis meses atrás. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer às mensagens de todos vocês. Eu passei por uma cirurgia para a correção de uma cirurgia anterior, que foi realizada seis meses atrás”, declarou nos stories do Instagram.



Sem dar detalhes do procedimento, Datena ainda explicou que deve receber alta hospitalar no sábado (4) e que retorna ao seu trabalho na Band na manhã da próxima segunda-feira (6). “Obrigado pelas orações e que Deus as devolva para o Brasil inteiro”, finalizou.



Vale lembrar que Datena está afastado do comando do programa "Brasil Urgente", da Band, desde segunda-feira (29). O comando da atração passou para o filho do apresentador, Joel Datena.