O humorista Whindersson Nunes revelou nesta sexta-feira (3) que já conseguiu arrecadar mais de R$ 1 milhão para ajudar os desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul. No entanto, ele enfrenta dificuldade para fazer a entrega das doações.



"1000 cestas básicas por dia a partir da segunda-feira, para várias cidades no RS, meu segurança pessoal está no estado para fazer a entrega junto e evitar desvios. Caminhão por terra esquece, então um helicóptero vai tentar deixar nos pontos de ajuda possíveis", declarou no X, antigo Twitter.



Pouco depois, Whindersson contou que não estava conseguindo encontrar aeronaves disponíveis para levar as doações até o estado. Por conta disso, encontrou uma nova estratégia.



"Na dificuldade de achar helicóptero para entregar as cestas básicas, eu pedi para dizer que é pra ir pra Angra dos Reis, eles vão pensar que é p*taria, num instante aparece uns dez", brincou.

