Fabiana Justus revelou que levou uma bronca durante uma consulta médica nesta sexta-feira (3). A influenciadora está realizando um tratamento contra a leucemia desde janeiro deste ano.

Nos stories do Instagram, Fabiana contou que foi orientada pelos profissionais da saúde a tomar mais água durante o dia. Segundo a influenciadora, se manter bem hidratada vai ajudar no tratamento.

"Uma bronca que eu levei é que preciso tomar água para limpar o corpo. A água está começando a ter um gosto levemente melhor, porque a quimioterapia muda o gosto de tudo, de comida, de água", relatou no vídeo.

A mãe de Luigi, Chiara e Siena contou que a quimioterapia fez com que a água ficasse com um sabor metálico. Por conta disso, ela chegou a misturar água com suco para melhorar o gosto. "Agora está começando a melhorar".

"Levei um puxão de orelha", brincou. "Se você está passando por quimioterapia e sente esse gosto, estou aqui para te dizer que vai melhorar", tranquilizou ela.