Anitta em entrevistaReprodução/X

Publicado 03/05/2024 21:04 | Atualizado 03/05/2024 21:20

Um apresentador sugeriu que Anitta trabalhasse na "Playboy" após ela se aposentar da música e ficou sem reação com a resposta da cantora. O climão aconteceu ao vivo durante uma entrevista da artista em uma rádio de Nova York, EUA, nesta sexta-feira (3).



A situação aconteceu quando Anitta comentou que pensou em parar de fazer música e trabalhar em outras áreas artísticas antes de lançar seu álbum mais recente, "Funk Generation". Com isso, um dos apresentadores sugeriu: "Te cairia bem um contrato com a Playboy, algo assim".



Em seguida, o grupo de entrevistadores caiu na risada com o comentário, mas Anitta não se abalou: "De escritora! Sim, [um contrato] de escritora", rebateu.



"Eu poderia ser uma escritora incrível para a Playboy. Não sou somente muito linda e com uma boa bunda. Se você não sabe, as mulheres lindas, que transam, também podem ser superinteligentes. Eu, por exemplo, como acha que administrei minha carreira por muitos anos? Não foi só transando. Você tem que estudar para isso, tem muito estudo", acrescentou Anitta. Confira abaixo: