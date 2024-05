Kayky Brito surpreende ao tomar atitude contra Bruno de Luca - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 04/05/2024 10:25

Kayky Brito surpreendeu os seguidores ao tomar uma atitude drástica em suas redes sociais nesta sexta-feira (3) contra Bruno de Luca.

Os internautas notaram que o ator deu 'unfollow' no perfil do Instagram do apresentador oito meses após sofrer o grave acidente. Confira abaixo:

Kayky Brito foi atropelado no dia 2 de setembro de 2023, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estava em um bar com Bruno.

Na época, o ex-apresentador do "Rede BBB", do Multishow, foi acusado de "abandonar" Kayky após o acidente. As imagens das câmeras de segurança, que registraram o momento do atropelamento, mostraram que Bruno deixou o local sem prestar socorros ao amigo.

Em depoimento na delegacia, ele afirmou que não percebeu que o amigo tinha sido vítima do acidente.