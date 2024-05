MC Daniel revela que quase perdeu sua fortuna - Reprodução/Instagram

MC Daniel revela que quase perdeu sua fortunaReprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 11:50 | Atualizado 04/05/2024 11:51

MC Daniel revelou que quase voltou a ficar pobre quando namorava Mel Maia, entre outubro de 2022 e agosto de 2023. O funkeiro contou que ficou deslumbrado e passou a gastar muito dinheiro com o relacionamento e com os amigos.

O artista, que está no elenco da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Huck", só tomou consciência de seus gastos excessivos após uma conversa com seu empresário. “Eu extrapolei. Gastei mais do que devia. Só que meus empresários não me deixaram me enforcar. Estava deslumbrado e me lasquei”, relatou o cantor durante participação no podcast "BrunetCast".

MC Daniel contou que chegou a gastar R$ 300 mil durante um réveillon que passou ao lado de Mel Maia e dos amigos. “Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. É muita coisa e eu podia ir de carro, de van. Podia deixar para ir no outro dia para ficar com a minha família. Eu estava deslumbrado, bobalhão”, relatou.

“Meu empresário disse: ‘você, daqui a uns três, seis meses, vai ter que vender a casa e os carros. Você vai voltar a ser pobre. Eu falei: ‘Não, pelo amor de Deus, o que eu faço?’ E ele disse: ‘Tem que parar de gastar. Você pede R$ 10 mil toda sexta e dá R$ 40 mil por mês para as pessoas nas ruas”, disse o cantor.

Além disso, ele precisou seguir outras orientações da mãe e de seu empresário. “Tem que parar de gastar. Acorda para a vida, você não é pai de todo mundo. Você tem que se levantar, fazer o seu pé de meia para depois ajudar os outros na rua'”, finalizou.