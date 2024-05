Thiago Silva é casado com Belle - Reprodução/Instagram

Thiago Silva é casado com BelleReprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 12:24 | Atualizado 04/05/2024 12:50

Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, usou as redes sociais na última sexta-feira (3) para falar sobre a possibilidade de o jogador de futebol assinar com o Fluminense. Em vídeo, a influencer afirmou que as especulações podem afetar a situação.



Após o anúncio da não renovação do contrato do brasileiro com o Chelsea, muitos começaram a especular sobre o retorno do zagueiro ao Fluminense, o que incomodou Belle.



Em Ibiza, na Espanha, Belle gravou uma série de vídeos para os stories do Instagram falando sobre a situação. "Parem de especulações", disse ela. “Vocês não sabem de nada. Essa ansiedade está atrapalhando coisas que poderiam dar certo".



"Me ajudem a ajudar vocês. Não tem nada fechado, não tem nada certo. Quando estiver certo [sobre a contratação], eu vou falar. Que agonia!”, disparou ela. Confira: