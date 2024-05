Stênio Garcia é casado com Marilene Saad - Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 16:18 | Atualizado 04/05/2024 16:26

Marilene Saad se pronunciou neste sábado (4) sobre ter contratado uma garota de programa para satisfazer seu marido, Stênio Garcia. Ela explicou a situação e revelou que tentou apenas fazer um agrado ao companheiro.

"O intuito dela era conseguir dinheiro", disse em entrevista à CARAS. Marlene afirmou que se sente aliviada pelo encontro entre a mulher e o ator não ter acontecido em sua residência.

A esposa do artista relatou que o Stênio desistiu do encontro, mas a mulher não ficou satisfeita com o cancelamento e exigiu o pagamento da mesma forma. "O Stênio acabou declinando, graças a Deus. Imagina, poderia ser até uma bandida", declarou ela. "Ela confessa que tentou dar um golpe".

Marilene contou que tinha poucas informações sobre a golpista e por isso, optou por não fazer uma denúncia na delegacia. "Eu não tenho o nome dela, não tenho o CPF, não tenho o telefone. Eu vou levar esses prints na delegacia, e aí? Ela fala que o nome dela é Didi Mofo, mas por Didi Mofo a gente não vai encontrar nunca", lamentou.