Ex-BBB Maria Bomani - Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 15:26

A ex-participante do BBB 21 Maria Bomani usou as redes sociais para rebater um comentário feito por uma seguidora a respeito da aparência de seus seios. No Instagram, a artista publicou um vídeo e foi sincera em seu pronunciamento.

"Olhando seus peitos, eu tô bem com 47, ele não está caído assim não", disse a internauta no comentário enviado diretamente para a atriz.

"Minha senhora, o que você fez em 47 anos? Porque eu, com 23, já dei muito de mamar nessa vida, ainda mais agora que eu estou namorando. Então, estou dando de mamar com mais frequência", respondeu Maria.

"Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, já mamaram um peitinho? Não de silicone, peitinho natural, de qualquer tamanho, você pega aquela textura do peitinho, bota na boca? Gente... top melhores sensações do mundo, de verdade", prosseguiu ela.

"Dar de mamar também é muito gostoso, há quem não goste, eu gosto. É só isso que eu queria dizer para vocês", completou a atriz.